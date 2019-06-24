أخبار مصر | مرصد الأزهر يواصل متابعته الحثيثة لجماعات اليمين المتطرف في الغرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مرصد الأزهر يواصل متابعته الحثيثة لجماعات اليمين المتطرف في الغرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعتزم حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية تكثيف مكافحتها لليمين المتطرف، خاصة بعد أن أشارت معظم الأدلة إلى تورط أحد اليمينيين في مقتل فالتر لوبكه، المسؤول الحكومي في مدينة «كاسل».

وقال هورست زيهوفر، وزير الداخلية الاتحادي، إن الحكومة الألمانية لن تغض الطرف عن ممارسات اليمين المتطرف، معتبراً أنها لا تقل خطورة عن ما يرتكبه تنظيم «داعش» والجماعات الإرهابية.

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من جهته طالب هايكو ماس، وزير الخارجية الاتحادي، بتنظيم تظاهرات تنديدًا بالانتهاكات التي يرتكبها اليمين المتطرف، داعيًا إلى الدفاع عن الحرية والقانون. وعلى إثر ذلك تزايدت الاحتجاجات في مدينة «كاسل».

بدوره يلفت مرصد الأزهر أن له قدمَ السبق في التحذير من خطورة التيارات اليمينية المتطرفة في دول أوروبا وأمريكا، حين اعتبر مكافحته ضرورة ملحَّة، مشيرًا إلى أن عدد ضحاياه بلغ نحو 200 قتيل في ألمانيا فقط منذ عام 1990 وحتى الآن، فضلًا عن حالات الاعتداءات الجسدية واللفظية.

ويؤكد المرصد متابعته الحثيثة لجماعات اليمين المتطرف في دول العالم الغربي، موضحًا أنه بصدد إصدار دراسة في هذا الشأن؛ للتعريف بأسباب وظواهر وخطورة الفكر اليميني المتطرف على التعايش والسلم العام في المجتمعات.