أخبار مصر | تداول 31 ألف طن ألمونيوم بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الاعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر أن اجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة (21) سفينة وتم تداول 31 ألف طن ألمونيوم و(388) شاحنة بضائع و(198) سيارة.

حيث شملت حركة الواردات 31 ألف طن ألمونيوم و(162) شاحنة و(132) سيارة فيما شملت حركة الصادرات (226) شاحنة بضائع و(66) سيارة.

حيث انه من المنتظر أن يستقبل ميناء سفاجا اليوم أربع سفن وهى القاهرة، الحرية1، بوسيدون اكسبريس،Alfaa bulker بينما تغادر السفينتين أمانة والنوى اكسبريس فيما غادر الميناء بالأمس أربع سفن وهى الحرية1، القاهرة، بوسيدون اكسبريس،Moseldjk كما يستقبل ميناء نويبع السفينتين ايلة وبريدج فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين ايلة وسينا وغادرت السفينتين ايلة وبريدج.