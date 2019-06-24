أخبار مصر | "الطفولة والأمومة" يتابع واقعتي اغتصاب طفلتين بالجيزة وشبرا الخيمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الطفولة والأمومة" يتابع واقعتي اغتصاب طفلتين بالجيزة وشبرا الخيمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، عن تقديم كافة سبل الدعم لطفلة من ذوى الاحتياجات الخاصة، بعد اغتصابها من عاطل بمحافظة الجيزة.

وأوضحت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والامومة، أن عددا من وسائل الإعلام تداول خبر عن "اغتصاب عاطل لطفلة مريضة ذهنيًا لمدة شهرا وبعد القبض عليه تزوجها في النيابة العامة"، حيث كلفت" العشماوي" فى هذا الشأن فريق خط نجدة الطفل 16000 التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة لمتابعة هذه الواقعة وتقديم كافة سبل الدعم للطفلة.

وأشارت " العشماوي" إلى قيام فريق خط نجدة الطفل على الفور بمتابعة تلك الواقعة بعد تداولها مباشرة، لافتة إلي أنه لا صحة لما ورد بالأخبار المتداولة من أنه تم تزويج الطفلة من "العاطل" في النيابة، حيث تبين من متابعة تحقيقات النيابة أن الواقعة تعود إلى قيام المتهم البالغ من العمر 42 عاما باستدراج الطفلة أثناء تواجدها بميدان الجيزة وتوجهها من منزل الجد الي منزل الاب، حيث قام الجاني باحتجازها بمسكنه الكائن بدائرة قسم الطالبية وتعدي عليها جنسيا، وقد تحرر عن هذه الواقعة المحضر رقم 11179 لسنة 2019 جنح الطالبية.

وأشادت "العشماوي" بجهود النيابة العامة بالقبض علي المتهم المذكور، حيث اعترف بارتكابه للجريمة، كما وجهت له النيابة العامة تهمة "هتك عرض" المؤثمة وفق نص المادة 269 من قانون العقوبات المصري وتم حبسه احتياطيا علي ذمة التحقيقات وجاري تجديد حبسه.

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وقالت إنه في سياق التحقيقات تم عرض الطفلة المجني عليها علي مصلحة الطب الشرعي، مؤكدة أنه لم يتم أي إجراءات تتعلق بزواج الطفلة المعتدي عليها لمخالفة ذلك لأحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.

وفى سياق آخر تلقي خط نجدة الطفل 16000 التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة بلاغا يفيد بقيام "عاطل" يبلغ من العمر 22 عاما بخطف طفلة والتعدي عليها جنسيا من ذوى الاحتياجات الخاصة "الصم وضعاف السمع"، تبلغ من العمر 16 عامًا، بشبرا الخيمة، محافظة القليوبية.

وأشارت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، إلي أنه فور ورود البلاغ للمجلس، قام المجلس بإبلاغ السيد النائب العام بالواقعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لأحكام القانون، والذى استجاب على الفور كعادته في إنفاذ القانون وحماية الأطفال، موضحة أنه تم ندب محام وأخصائية نفسية من المجلس لمتابعة الطفلة أثناء التحقيقات وتقديم كافة الدعم اللازم لها، حيث تم تحرير محضر عن هذه الواقعة رقم 12488 لسنة 2019 جنح اول شبرا الخيمة.

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وأكدت "العشماوي" أن المجلس يقوم حاليا بتقديم الدعم النفسي للطفلة المجني عليها من خلال أخصائيين نفسيين من غرفة المشورة النفسية الصديقة للطفل، والتي أنشأها المجلس لتقديم كافة سبل الدعم النفسي اللازم للأطفال المعرضين للخطر، مؤكدة على مساندة الطفلة من الناحية القانونية بما يضمن توقيع أقصي عقوبة على المتهم في ضوء ما تشكله هذه الواقعة من إساءة لكرامة وحقوق الطفل، بالمخالفة لاحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 وما قرره بالباب السادس من رعاية الطفل المعاق وتاهيله وجنايتي الخطف ومواقعة أنثي بغير رضاها المؤثمتين، وفقا لأحكام قانون العقوبات المصري.

وشددت" العشماوي" على ان المجلس القومى للطفولة والامومة سيتصدي بقوة لأي إنتهاكات قد يتعرض لها الأطفال، وسيقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه أي واقعة تخص انتهاك حقوق الطفل وفقا لقانون الطفل المصري.