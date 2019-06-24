مصر | ضبط 5 أشخاص لاعتدائهم على مواطن وسرقته بالسلام



فقد تم تشكيل فريق بحث ومن خلال جمع المعلومات تبين صحة الواقعة، عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة تم ضبط المشكو فى حقه وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة لوجود خلافات بينه وبين المجنى عليه فى سبيل ذلك استعان بأربعة أشخاص لإرتكاب الواقعة، حيث تم ضبطهم وأكدوا ما جاء بأقوال الأول، تم ضبط كافة المسروقات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

البداية عندما تبلغ لقسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين (مقيم بدائرة القسم) بتضرره من أحد الأشخاص (مقيم بذات العنوان) لقيامه بالحضور للشقة سكنه وبصحبته عدد 4 أشخاص "غير معلومين لديه" وقاموا بالتعدى عليه بالضرب والاستيلاء على بعض المنقولات من داخل مسكنه، وفروا هاربين.