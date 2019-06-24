مصر | القبض على شخص بحوزته 4 تماثيل فرعونية بمنطقة شبرا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القبض على شخص بحوزته 4 تماثيل فرعونية بمنطقة شبرا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت رجال مباحث قسم شبرا من ضبط أحد الأشخاص، بحوزته "4 تماثيل فرعونية يشتبه فى أثريتهم".



البداية كانت في أثناء مرور قوة أمنية لملاحظة الحالة بدائرة القسم تم ضبط (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة) حال استقلاله السيارة "ملكه" وبحوزته (4 تماثيل فرعونية مختلفة الأحجام" يشتبه فى أثريتهم"- هاتف محمول)، بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

