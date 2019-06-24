مصر | إحباط مشاجرة بالأسلحة النارية لخلافات الجيرة في المطرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحباط مشاجرة بالأسلحة النارية لخلافات الجيرة في المطرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، بقيادة اللواء محمد منصور في إحباط مشاجرة بالأسلحة النارية والملوتوف لخلافات الجيرة بالمطرية، وضبط شخصين.



البداية عندما أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية قيام شخصين مقيمين بدائرة القسم، (سبق اتهامهما فى عدد 13 قضية) بحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص بقصد الإعداد للتشاجر مع آخرين، بسبب خلافات سابقة بينهم حول الجيرة.



عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة تم ضبطهما وبحوزتهما (فرد خرطوش و17 طلقة لذات العيار- طبنجة صوت و40 طلقة صوت- 3 زجاجات ملوتوف)، بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للأسلحة النارية بقصد الإعداد للتشاجر، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.