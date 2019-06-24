شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب كويتيون يودعون معلمهم المصري بطريقتهم الخاصة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر مجموعة من الطلاب في الكويت تكريم مدرسهم مصري الجنسية بطريقة خاصة ومختلفة على ما قدمه لهم على مدار سنوات تعليمهم.

ورصد تقرير لجريدة «القبس» ما حدث حيث ودّع طلاب في الصف الثاني عشر بمدرسة ثابت بن قيس الثانوية بنين التابعة لمنطقة الجهراء التعليمية المدرس حيث قاموا بشكره، وتقبيل رأسه في آخر حصة من العام الدراسي الحالي، وكان ذلك قبيل انطلاق الامتحانات النهائية للثانوية العامة.

Advertisements

يقول المعلم المصري خالد ياسين عن ما حدث: «أصرّ طلاب الصف الثاني عشر علمي بثانوية ثابت بن قيس والذين كنت أدرس لهم من أول العام أن يقوموا بتسجيل لحظات العرفان بالجميل على حد تعبيرهم وتصويره بهذا الشكل في آخر حصة من العام الدراسي الحالي».

وأكد ياسين أن علاقته بجميع الطلاب جيدة وهم بمثابة أبناء له، ويحرص دائماً على المعاملة الطيبة القائمة على الاحترام المتبادل بين الطرفين.

المعلم ياسين هو خريج كلية العلوم والتربية عام 1988 من جامعة سوهاج بصعيد مصر بتقدير عام جيد جداً وترتيبه الأول على دفعته في ذلك الوقت، ويعمل المعلم في وزارة التربية منذ عام 1997، ولديه العديد من المجلدات المؤلفات العلمية.