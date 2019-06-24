"نصيحة ومقارنة وفرصة ثانية".. شكل جديد لنتيجة أولى ثانوي التي تعلن اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

تعقد وزارة التربية والتعليم، اليوم الاثنين، في تمام الثانية ظهرًا، مؤتمرًا صحفيًا برئاسة وزير التربية والتعليم؛ لإعلان نتيجة الصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2018/ 2019.

وأوضح الوزير، أن الوزارة لن تعلن للطلاب الدرجات فحسب، ولكن تقدم لكل طالب ورقة بها درجته، ودرجات زملائه لمعرفة ترتيبه بينهم والمقارنة بين المستويات المختلفة، بالإضافة إلى توصيات ونصائح للتعامل مع كل مادة في ضوء إجاباته.

وفي حالة حصول الطالب على 50% أو أكثر بالامتحان يكون له الاختيار بين دخول الفرصة الثانية للامتحان في يوليو المقبل، أو الانتقال للصف الثاني مباشرة دون دخول الفرصة الثانية، أما الطالب الذي يحصل على أقل من 50% في مادة أو أكثر يتوجب على الطالب دخول الفرصة الثانية في هذه المواد، وفي حالة إخفاقه للمرة الثانية يعد راسبًا وعليه إعادة السنة الدراسية.

وأدى طلاب الصف الأول الثانوي، امتحانات نهاية العام الدراسي 2018/2019، في الفترة من 19 مايو إلى أول يونيو الماضي، وفقًا لنظام التقييم الجديد الذي يقيس مهارات الفهم لدى الطلاب وليس الحفظ، وأدوا الامتحان إلكترونيًا من خلال أجهزة التابلت، باستثناء طلاب 500 مدرسة امتحنوا ورقيًا لعدم جاهزية مدارسهم من الناحية التكنولوجية.​