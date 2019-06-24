"آية" أمام محكمة الأسرة: "جوزوني بفرش حشيش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

رفعت آية، 19 سنة، دعوى أمام محكمة الأسرة بزنانيري، تطلب فيها إثبات نسب طفلتها 3 سنوات لزوجها والد الطفلة، قائلة: "جوز أمي باعني بفرش حشيش.. وزوجي رفض يعترف بابنته".

وتقول الزوجة في دعواها إن "محمد. أ"، صاحب سوبر ماركت، طلبها للزواج في سن صغيرة 16 سنة، ورغم عدم وعيها بالأمر، إلا أن زوج والدتها وافق على تزويجها بعقد عرفي مقابل الحصول على "فرش حشيش"، بحسب قولها في أوراق الدعوى.

وتضيف أنها كانت تسكن في شقة بمنزل عائلتها، وكان زوجها، يزورها مرة في الأسبوع، وبعد أن علم بحملها، انقطع عن زيارتها.

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وتكشف "آية" عن أن زوجها سرق ورقة زواجهما العرفي، وانقطع تمامًا عن زيارتها خاصة بعد إنجابها طفلة، التي تكفل أحد الجيران بالإنفاق عليها، لكن بمرور الوقت قررت الذهاب إليه ومعاتبته.

وتضيف الزوجة أنه خلال اللقاء اعتدى الزوج عليها بالضرب، وهددها بالقتل، قائلًا: "دي مش بنتي" مضيفة أنه لم يعترف بابنته حتى تمت الثالثة من العمر.

وعندما شكت الزوجة حالها إلى أحد جيرانها، نصحتها بالذهاب لمحكمة الأسرة ورفع دعوى إثبات نسب، فرفعت دعوى حملت رقم 1379 لسنة 2018 ومازالت منظورة أمام المحكمة.​