شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يلتقي كبار مسؤولي «مرسيدس» و«بوش» في مستهل زيارته لألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الاثنين، لقاءات مع كبار مسؤولى شركتى مرسيدس للسيارات، وبوش للأدوات الكهربائية، وذلك فى مستهل زيارته لألمانيا لرئاسة الوفد المصرى رفيع المستوى الذى سيشارك فى اجتماعات الدورة الثانية والعشرين للمنتدى الاقتصادي العربى الألماني.

كما يزور رئيس الوزراء مصانع شركتي مرسيدس وبوش فى مدينة شتوتجارت الألمانية، ويقوم بتوقيع مذكرتي تفاهم لإقامة استثمارات للشركتين فى مصر.

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ووصل مدبولي إلى مدينة شتوتجارت الألمانية في وقت سابق، فى مستهل زيارته لألمانيا لرئاسة الوفد المصرى رفيع المستوى الذى سيشارك فى اجتماعات الدورة الثانية والعشرين للمنتدى الاقتصادي العربى الألماني.

ويرافق رئيس الوزراء خلال الزيارة وفد يضم وزراء الكهرباء، والاستثمار والتعاون الدولى، والبترول، والاتصالات، والتجارة والصناعة، والنقل، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، وسفير مصر بألمانيا، بالإضافة إلى عدد كبير من رجال الأعمال والصناعة، من اتحادى الغرف التجارية والصناعات.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لمجلس الوزراء، إن مشاركة مصر فى المنتدى هذا العام تأتى أهميتها من كونها ضيف شرف الدورة الحالية، ومن ثم تمثل المشاركة المصرية فرصة متميزة للترويج للفرص الاستثمارية التى تمتلكها مصر، لاسيما وأن المنتدى يشارك فيه نحو ٦٠٠ من كبار رجال الأعمال من الجانبين العربى والألماني، ويعد محفلاً اقتصادياً واستثمارياً هاماً للتعاون وإقامة شراكات اقتصادية وتجارية.