شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع السيسي ووزراء البترول والمالية والداخلية.. الأبزر في صحف الاثنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أبرزت صحف القاهرة الصادرة، الاثنين، عددا من قضايا الشأن المحلي جاء في مقدمتها استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزراء البترول والمالية والداخلية.

وذكرت «الأهرام» إن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه بمواصلة العمل في أنشطة البحث عن البترول والغاز الطبيعى وتوسيع رقعة مناطق الاستكشاف الجديدة لتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من الثروة البترولية.

وأشارت إلى أن ذلك جاء، خلال اجتماعه أمس مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزيرى البترول والثروة المعدنية والمالية واللواء مجمود توفيق وزير الداخلية وعباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وأضافت أن الرئيس وجه أيضا بمواصلة تنفيذ خطة توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية والمدن الجديدة، مشددا على ضرورة تيسير إجراءات وصول هذه الخدمة للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية والتوسع في ذلك المجال خاصة في المناطق ذات الكثافات السكانية المرتفعة

ونقلت الصحيفة عن السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات في قطاع البترول خاصة في مجال التنقيب عن حقول الغاز والبترول وتكثيف عمليات الاستكشاف وخطة توصيل الغاز الطبيعى للوحدات السكنية والمدن الجديدة.

وأكدت الصحيفة أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء يبدأ اليوم يرافقه وفد مصري رفيع المستوى زيارة لألمانيا يجري خلالها العديد من اللقاءات مع رؤساء عدد من كبريات الشركات الألمانية ويوقع 8 اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات الصناعة والصحة والزراعة كما يشارك بعد غد في فعاليات المنتدى الاقتصادى العربى الألماني المقام ببرلين الذي تشارك فيه مصر كضيف شرف.

ونقلت الصحيفة عن الدكتور بدر عبدالعاطى سفير مصر لدى ألمانيا أن الدكتور مدبولى سيستهل زيارته بمدينة شتوتجارت باعتبارها مركزا صناعيا مهما خاصة في مجال صناعة السيارات، وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، ومن المقرر أن تشهد الزيارة توقيع مذكرة تفاهم مع شركة مرسيدس الألمانية.

في سياق آخر، قالت الصحيفة إن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى وسامح شكرى وزير الخارجية وعددا من كبار قادة القوات المسلحة وصلوا إلى جمهورية روسيا الاتحادية في زيارة رسمية لحضور اجتماعات بصيغة (2+2) بين الجانبين المصرى والروسي، وأوضحت أنه سيتم خلال الزيارة بحث أوجه تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في العديد من المجالات.

وأشارت إلى أن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف أكد همية ايجاد حلول عملية تراعي المشكلات التي يعانيها المجتمع وتهدف إلى استفادة كل الفئات من المكتسبات الاقتصادية، معبرا عن دعمه لأى مبادرة تسهم في النهوض بالاقتصاد الوطني.

وفي الشأن الدولي، قالت الصحيفة إن السلطات الإثيوبية أحبطت محاولة انقلاب فاشلة بولاية أمهرة الشمالية دبرها الجنرال اسامنيو تساجا رئيس جهاز الأمن بالولاية.

ونقلت الصحيفة عن رئيس الوزراء الإثيوبى آبى أحمد قوله، إن القوات الإثيوبية تمكنت من السيطرة بشكل كامل على الولاية، وأصبحت الأوضاع تحت السيطرة الكاملة للقوات الحكومية، وأضاف أن محاولة الانقلاب أسفرت عن مقتل رئيس الولاية امباتشو مكونن ومستشاره ازيز واسساى؛ فضلا عن مصرع رئيس أركان الجيش برصاص حارسه الشخصي.

من جهتها، ذكرت صحيفة «الجمهورية» أن لينو كاتاروزي المدير التنفيذي لشركة جوجل العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أشاد بمناخ الاستثمار في مصر بعد الإجراءات التشريعية التي اتخذتها الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة بما يدفع شركة جوجل العاملين لإعادة افتتاح مكتبها في القاهرة قريبا.

وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك خلال لقاء كاتاروزى بوزيرة الاستثمار والتعاون الدولى حيث بحثا زيادة التعاون بين الوزارة وشركة جوجل العاملين واستثماراتها المستقبلية في مصر وافريقيا خاصة في مجال ريادة العامال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتعليم .

وأوضحت أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات استقبلت وفد الشركة العالمية حيث تناول اللقاء استعراض الخطط الاستثمارية للشركة وسبل التعاون في مجالات الابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي.

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وحول امتحانات الثانوية العامة، قالت الصحيفة إن مؤشرات التصحيح لإجابات طلاب الثانوية أكدت مؤشرات ارتفاع نسب النجاح في اللغة الإنجليزية إلى أكثر من 89%، وكشفت المؤشرات في اليوم الأول لتصحيح الإحصاء ارتفاع نسب النجاح لتصل إلى ما كانت عليه في العام الماضي، وأضافت أن اليوم يبدأ تصحيح الأحياء في جميع لجان التقدير بينما يبدا المصححون تقدير درجات طلاب الشعبة الادبية في الفلسفة بعد غد الأربعاء.

وأكدت الصحيفة أن قطاع الكهرباء انتهي من تنفيذ الخطة الاستثمارية البالغة مليارا و383 مليون جنيه بالمناطق التي خدمها شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء تم انفاقها على دعم ورفع كفاءة شبكات الجهد المتوسط والمنخفض بها لتأمين جودة استمرارية التغذية الكهربائية للمشتركين والذين يصل عددهم إلى 5 ملايين مشترك بالبحيرة ومطروح والعامرية بالإسكندرية وبعض مناطق محافظة المنوفية .

وقالت الصحيفة إن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تمكنت من إحباط محاولة جلب وتهريب قرابة 20 مليون قرص مخدر تقدر قيمتها بنحو 200 مليون جنيه، وذلك في واحدة من أرقى الضربات الأمنية ضد مهربى المواد المخدرة.

وأشارت إلى أن معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزراة الداخلية بالتنسيق مع الإدارة العامة لشركة أمن الموانئ قد أكدت اعتزام أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول العربية بتهريب شحنة من عقار الكبتاجون المخدر داخل حاويتين ضمن مشمول رسالة خيوط غزل قادمة من إحدى الدول العربية إلى ميناء دمياط لصالح أحد مصانع الأقمشة بالدقهلية.

وقالت الصحيفة إن وزارة التنمية المحلية قررت نقل وتحويل 33 قيادة من قيادات المحليات إلى وظائف غير قيادية و6 آخرين إلى محاكمة تأديبية وتوقيع جزاءات ما بين اللوم والخصم من الراتب لـ 14 قيادة أخرى بعد متابعة عملية التنمية بالمحافظات والرقابة على أداء العاملين لضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على موارد الدولة.

وفي الشأن الدولي، قالت الصحيفة أن جيفرى دونالسون المبعوث التجاري لرئيس الوزراء البريطاني وصل إلى مصر برفقه اثنتين من الشركات البريطانية الرائدة في مجال الرعاية الصحية وهما «اسكالا واتى ميدكس»، وذلك للبحث عن فرص جديدة وتكملة للنجاحات السابقة في مصر.

ونقلت الصحيفة عن بيان صادر عن السفارة بريطانيا بالقاهرة أمس أن هذه هي الزيارة العاشرة لجيفرى خلال أقل من ثلاث سنوات والتي تهدف إلى زيادة فرص التجارة والاستثمار وتعزيز الروابط بين بريطانيا ومصر.

وذكرت صحيفة «الأخبار» أن محافظة أسوان تبدأ غدا ولمدة 3 أسابيع تلقي طلبات المستحقين من أبناء النوبة للحصول على التعويضات السكنية والزراعية والمالية سواء لمتضرري إنشاء السد العالي أو متضررى بناء وتعلية خزان أسوان.

وأضافت أن ذلك جاء خلال الاجتماع الموسع الذي عقده اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان بحضور القيادات التنفيذية ورؤساء الهيئات لوضع الترتيبات النهائية من اجل تنفيذ إجراءات صرف تعويضات لأهالى النوبة والتى أقرها مجلس الوزراء.

وأشارت الصحيفة إلى أن محكمة القضاء الإداري، (دائرة الاستثمار)، أكدت أن القانون رقم 7 لسنة 1991 أعطى رئيس الجمهورية سلطة تحدي المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية المملوكة للدولة والقرار الجمهوري الصادر عام 2016 والمتضمن حظر تملك هذه الأراضى صدر استنادا على هذا القانون.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء في حيثيات حكم رفض الدعوى المقامة من شخص يضع يده على مساحة 100 فدان على طريق الساحل الشمالى لتملك هذه الأرضى وإلغاء قرار إزالة وضع يده من على الأراضي.

وقالت الصحيفة إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بمواصلة العمل في أنشطة البحث والاستكشاف لحقول الغاز والبترول وتوسيع رقعة مناطق الاستكشافات الجديدة، وذلك في إطار جهود الدولة لتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى لموارد مصر من الثروة البترولية.

وأضافت أن الرئيس السيسي وجه أيضا بمواصلة تنفيذ خطة توصيل الغاز الطبيعى للوحدات السكنية المنزلية والمدن الجديدة، وشدد على تسهيل وصول هذه الخدمة للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية والتيسير عليهم والتوسع في توصيل الغاز للمنازل خاصة في المناطق ذات الكثافة السكنية المرتفعة .

وأكدت الصحيفة أن اللجنة العامة لمجلس النواب وافقت، خلال اجتماعها أمس برئاسة الدكتور على عبدالعال، على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشان الموازنة المقترحة ضمن بنود مشروع الموازنة العام الجديدة للدولة التي ناقشتها الجلسة العامة للبرلمان امس لليوم الثانى على التوالى .

وأشارت الصحيفة إلى أنه خلال المناقشات أشادت اللجنة العامة بالقيادة الحكيمة للمجلس وأمانته العامة ومجهوداتها للاستمرار في تحقق الانضباط المالي لموازنة المجلس رغم التطوير المستمر لأنشطة وأعمال المجلس، كما استعرضت اللجنة تقرير لجنة الخطة والموازنة باعتبارها لجنة حسابات المجلس عن الموازنة التفصيلية لمجلس النواب للسنة المالية 2019/2020.