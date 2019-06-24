شكرا لقرائتكم خبر عن بينهم مصريان.. التحالف يكشف جنسيات مصابي هجوم مطار أبها السعودي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي في اليمن، الاثنين، أن الهجوم على مطار أبها الدولي من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران أسفر عن مقتل شخص وإصابة 21 آخرين، بينهم مصريون.

قال المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي، العقيد الركن تركي المالكي، إن الهجوم أدى إلى مقتل مقيم من الجنسية السورية، وإصابة 21 من المدنيين ومن جنسيات مختلفة، وفقًا لـ«سكاي نيوز عربية».

أوضح المتحدث أن الجرحى هم: 13 من الجنسية السعودية، و4 من الجنسية الهندية، و2 من الجنسية المصرية، و2 من الجنسية البنجالية، مشيرًا إلى أن من بين المصابين 3 نساء (مصرية وسعوديتان) وطفلان من الجنسية الهندية، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.