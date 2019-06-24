مؤهلات عليا ومتوسطة ودبلومات.. تفاصيل مبادرة تنظيف السكة الحديد مقابل وظيفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة عبدالكريم:

أعلن المهندس رفعت حتاتة، رئيس شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة، فتح باب التقدم للمشاركة بمبادرة نظافة حرم السكك الحديد والمزلقانات في المحافظات، بمشاركة طلاب المدارس والجامعات، خلال فترة إجازة الصيف.

وأضاف حتاتة لـ"الخليج 365"، أن المبادرة لها هدفين أساسيين، أولهما تطبيق الوعي البيئي وغرس ثقافة النظافة عند الشباب، مضيفًا: "اللي هينظف مش هيرمي زبالة" وكذلك ثقافة الولاء إن "المكان ملكنا ولازم نحافظ عليه"، بجانب أن سيتم منح شهادات للمشاركين خلال فترة الاجازة الصيفية، ومنحهم أولوية في الحصول على فرصة لتعيين المشاركين بالشركة عند الحاجه لذلك.

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وأوضح رئيس "السكك الحديدية للخدمات"، أن المبادرة مفتوحة لجميع الطلاب سواء الدارسين بالدبلومات الفنية والمؤهلات المتوسطة والعليا، مؤكدًا أن الشركة قد تطلب وظائف تتناسب مع جميع المؤهلات الجامعية والمتوسط ولدبلومات، منها (مدير موقع، مشرف وردية، وفرد أمن إداري، ووظائف الفنية، وتكنولوجيا المعلومات، مراقب كاميرات التي تطلب الحصول مؤهل بالحاسبات الآلي، الادارة العامة لشئون العاملين، محاسبين، أخصائي جودة، للإشراف على القطارات والمحطات التي يقوم بها العمال المتخصصين).

وقال حتاتة، إن هناك مميزات مادية كبيرة للعمال "أفراد أمن وعمال النظافة"، بفارق معقول عن الأعمال الإدارية.

وأشار إلى أن الشركة حققت بـ"روح المنافسة بين المحطات"، إنجازًا ضخمًا، وتضافر جهود منظومة متكاملة تعمل لهدف واحد لتحقيق أنشطتها، مؤكدًا أن من يرغب في الانضمام للمبادرة، عليه التوجه إلى مكتب شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة في محطة السكك الحديد القريبة لمحل سكنه، لتسجيل اسمه وبيانات التواصل معه، حتى يوم 30 يونيو الجاري.​