حدث ليلًا| مصريان ضمن مصابي هجوم أبها.. وأديب يعلق على أزمة لاعبي المنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

شهد العالم، ليلة أمس الأحد، وحتى الساعات الأولى من اليوم الاثنين، عددًا من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والعالمي، نرصد بعضها في التقرير التالي:

- الخارجية المصرية تدين استهداف الحوثيين مطار أبها السعودي

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الاثنين، استهداف ميليشيا الحوثي في اليمن لموقف سيارات بمطار أبها السعودي، باستخدام طائرة مُسيرة، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة سبعة آخرين.

- "مش وقت الحساب".. أديب معلقًا على أزمة تحرُّش لاعبي المنتخب بعارضة أزياء

عقب الإعلامي عمرو أديب، على ما تردد عن تحرش عدد من لاعبي منتخب مصر بعارضة أزياء على "انستجرام".

- "تطوير العشوائيات": تم تنفيذ مشروعات تكلفت 20 مليارًا.. و150 ألف وحدة سكنية

قال المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، المهندس خالد صديق: "إن خطة الصندوق كانت تستهدف المناطق الخطرة على المواطنين والأقل أمنًا".

- لأكثر من 35%.. "الزراعة" تكشف أسباب انخفاض أسعار الماشية

شهدت أسعار الماشية تراجعًا ملحوظًا خلال الأسبوع الماضي، بمعدل وصل إلى 35% وسط ركود تام سيطر على الأسواق.

- "متحللة ومقيدة القدمين".. العثور على جثة مسن داخل شقته في القليوبية

عثرت أجهزة الأمن في القليوبية، اليوم الاثنين، على جثة موظف بالمعاش 65 سنة، جثة هامدة في شقته منذ 5 أيام، ومُقيد من قدميه، قبل نقل الجثة إلى مستشفى طوخ المركزي، وتولي النيابة التحقيق.

- بينهم مصريان.. التحالف العربي يكشف جنسيات جرحى هجوم مطار أبها

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أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الاثنين، أن الهجوم على مطار أبها الدولي من قبل ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، أسفر عن مقتل شخص وإصابة 21 آخرين بجروح.

- السعودية تنشر أول فيديو من مطار أبها بعد استهدافه

نشرت قناة الإخبارية السعودية، الأحد، أولى اللقطات لمطار أبها الدولي بعد استهدافه من قِبل الحوثيين المدعومين من إيران.

- مصرع 7 من ميليشيا الحوثي في محافظة صعدة

قتل وجرح عدد من عناصر مليشيات الحوثي الموالية لإيران، اليوم الاثنين، في مواجهات مع قوات الجيش الوطني في جبهة "رازح" غربي محافظة صعدة شمالي البلاد، بحسب "سكاي نيوز".

- جوتيريش يدعو لضبط النفس في أثيوبيا بعد اغتيال قائد الجيش

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن "قلقه العميق" إزاء الوضع في أثيوبيا حيث اغتيل قائد الجيش وحاكم منطقة في ما وصفته الحكومة بـ"محاولة انقلاب"، داعيًا الأطراف كافة إلى "ضبط النفس"، بحسب ما نقلت "سكاي نيوز".

- حميدتي رئيسا للجنة التواصل مع الحركات المسلحة في السودان

أصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان عبدالفتاح البرهان، قرارًا بتشكيل لجنة عليا للتواصل مع الحركات المسلحة للوصول إلى تفاهمات معها بما يحقق السلام وفق أسس ورؤى مشتركة، بحسب "سكاي نيوز".

- زلزال بقوة 5.5 درجة بمقياس ريختر يضرب شرق اليابان

قالت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، إن زلزالًا قوته 5.5 درجة هز شرق اليابان، صباح اليوم الاثنين.

- زلزال يهز روما.. ويثير الهلع

قال المعهد الإيطالي للمسح الجيولوجي، إن زلزالًا خفيفًا بقوّة 3.7 درجات وقع مساء الأحد، على بعد حوالي 30 كلم من روما من دون أن يسفر عن إصابات أو أضرار، لكنّه أثار حالة من الهلع في صفوف بعض سكان العاصمة، بحسب "سكاي نيوز".