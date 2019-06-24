تصل إلى 40 والذروة الجمعة.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قال الدكتور إبراهيم عطا، رئيس الإدارة المركزية للتحاليل والتبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأحوال الجوية ستشهد اليوم الاثنين ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة بمعدل درجتين إلى 3 درجات على الوجه البحري والقاهرة وشمال وجنوب الصعيد.

وأضاف عطا لـ"الخليج 365"، أن البلاد تشهد موجة حارة تبدأ اليوم وتستمر حتى تصل للذروة يوم الجمعة المقبل، لتسجل 40 درجة مئوية على الوجه البحري والقاهرة، على أن تعود إلى معدلاتها مرة أخرى مطلع الأسبوع المقبل وتنكسر الموجه الحارة، مشيرًا إلى أن الارتفاع والانخفاض في درجات الحرارة من سمات فصل الصيف.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية للتنبؤات والتحاليل، أن البلاد ستتعرض أيضًا لارتفاع الرطوبة بنسبة 85% ما يؤدي إلى زيارة الإحساس بالحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، وتزيد أكثر من المناطق الشمالية، مع قلة الشبورة المائية على أغلب الأنحاء.

ونصح المواطنين بعدم التعرض لآشعة الشمس المباشرة فترات طويلة وزيادة شرب المياه والسوائل خلال ساعات النهار، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة، مع ارتداء غطاء واقي للرأس "كاب" أو شمسية.

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كما نصح السائقين، بضبط إطارات السيارات بسبب الحرارة المرتفعة، وعدم ملئ "التنك" بالبنزين للنهاية حتى يسمح لامتداد السوائل والبخار للخارج، ومنعًا لحدوث كوارث لا يحمد عقباها على الطرق.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، بدأ فصل الصيف رسميًا الأسبوع الجاري، على أن يستمر لـ3 أشهر مقبلة، ومن المتوقع أن تكون درجات الحرارة أعلى من المعدل الطبيعي مع بدايات حلول فصل الصيف بقيم تتراوح ما بين 3 إلى 4 درجات خلال ساعات النهار على كافة الأنحاء.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة ليسود الاثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى على مناطق السواحل الشمالية الغربية ما بين "32- 24"، وتتراوح الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء ما بين "31 - 23"، كما تتراوح الحرارة على الوجه البحري والقاهرة ما بين "36 - 24".

وتتراوح الحرارة على جنوب سيناء والغردقة ما بين "39 - 28" وعلى شمال الصعيد ما بين "38 - 26"، كما تتراوح الحرارة على جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين ما بين "42 - 29".​