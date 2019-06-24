ضرائب "بوسي" ورشوة 3 مسؤولين.. ضمن نشرة المحاكمات الصباحية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

تشهد المحاكم، اليوم الاثنين، عددًا من الجلسات المهمة التي تشغل الرأي العام، تستمع المحكمة في بعضها إلى المرافعة، وتصدر الحكم في أخرى.

ويقدم (الخليج 365) فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك الأحداث:

- محاكمة المطربة بوسي بتهمة التهرب الضريبي

تستكمل محكمة جنح التهرب الضريبي، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد جمال، اليوم الاثنين، محاكمة الفنانة ياسمين محمد شعبان، الشهيرة "ببوسي" بتهمة التهرب من سداد مليون و827 ألف جنيه للضرائب، لجلسة 24 يونيو المقبل لتقديم ما يفيد بالسداد والتصالح.

- إعادة محاكمة 4 متهمين في أحداث عنف بالطالبية

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الاثنين، إعادة محاكمة 4 متهمين في أحداث العنف التي وقعت في منطقة الطالبية في أغسطس من عام 2014 والمعروفة بقضية "أحداث عنف الطالبية".

- الجنايات تصدر حكمها على مسئول بحي الموسكي

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الاثنين، الحكم على مسئول بحي الموسكي بتهمة تقاضي الرشوة من أحد ملاك المحلات بالمنطقة، للتغاضي عن مخالفات البناء.

- محاكمة 3 متهمين في قضية "فساد المليار دولار"

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تواصل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أسامة أنور الجامع، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الاثنين، محاكمة المتهمين باختلاس مليار دولار، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"الفساد المليار دولار".

وأمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة "محمد م."، نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة "تراي أوشن" للبترول واثنين آخرين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم باختلاس ما يقارب المليار دولار من أموال الشركة وتهريبها إلى قطر ودول أخرى.

- الجنايات تحسم مصير مدير إدارة التنظيم بحي السلام بقضية رشوة

تصدر محكمة جنايات القاهرة بمجمع المحاكم بطره، اليوم الاثنين، حكمها على مدير إدارة التنظيم بحي السلام بالقاهرة لاتهامه بطلب وأخذ رشوة قيمتها 63 ألف جنيه مقابل إنهاء إجراءات اعتماد محاضر معاينات العقارات بهدف التمكن من إدخال المرافق.

- الحكم على تشكيل يتزعمه "سوري" بتهمة تهريب الأدوية

تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة، برئاسة المستشار علي الهواري، اليوم الاثنين، الحكم على مندوب مبيعات بالشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية ومدير مخزن ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية التركية للشحن ومندوب شركة الوسام للاستيراد والتصدير، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي يتزعمه أحد التجار "سوري الجنسية" تخصص في تهريب أدوية يحظر تصديرها للخارج نظرا لنقصها في السوق المحلي ومقابل حصولهم على ملايين الدولارات.

- إعادة محاكمة متهم في قضية "أحداث العدوة"

تستكمل محكمة جنايات المنيا، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، اليوم الاثنين، إعادة إجراءات محاكمة مُتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "أحداث العدوة".

كانت محكمة جنايات المنيا قضت في عام 2015 بمعاقبة 280 متهما بالإعدام و400 بالبراءة، ومعاقبة 4 آخرين بالسجن المؤبد فطعنوا على الحكم أمام محكمة النقض فقضت بإلغاء الأحكام وإعادة محاكمتهم مرة أخرى.