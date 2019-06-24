مصر | قبل بيعه في السوق السوداء.. إحباط ترويج 5 أطنان دقيق مدعم بالعمرانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل بيعه في السوق السوداء.. إحباط ترويج 5 أطنان دقيق مدعم بالعمرانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحبطت مباحث التموين بقطاع أمن الجيزة ترويج أكثر من 5 أطنان دقيق مدعم، بالسوق السوداء، بعد ضبطهم داخل مخزني بمنطقة العمرانية، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

ووردت معلومات للواء مصطفي البكري مدير إدارة مباحث التموين بقطاع أمن الجيزة، اكدتها التحريات مفادها قيام عماد س، 41 سنة، صاحب مخزن بدون ترخيص دائرة قسم شرطة العمرانية بتجميع كميات كبيرة من الدقيق البلد المدعم من قبل الدولة إستخراج 82% والذى يتم صرفه بنظام الحصص للمخبز المرخصه ويستخدم في إنتاج خبز بلدى مدعم بصرف على بطاقات صرف الدعم وطرح تلك الكميات بالسوق السوداء محدثًا بذلك إضرار جسيم بالإقتصاد القومى بالبلد بقصد حقيق أرباحًا طائلة غير مشروعة.

وبجمع المعلومات والاستعانة بالمصادر السرية والتأكد من صحة ما ورد من معلومات تم القيام بحملة من ضباط الإدارة بالاشتراك مع مفتشى التموين إستهدفت المخبز المشار إليه وأمكن ضبط المتحرى عنه وبتفتيش المخبز عثر بداخله على 9 جوال دقيق بلدى مدعم زنة الواحد 50 كجم.