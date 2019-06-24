مصر | القبض على 5 هاربين من تنفيذ أحكام قضائية بالمنطقة الآثرية بالهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القبض على 5 هاربين من تنفيذ أحكام قضائية بالمنطقة الآثرية بالهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع الجيزة، حملاتها المكثفة لإزالة كافة الإشغالات التي تعوق حركة سير المواطنين والسيارات، وضبط المخالفات المرورية والتعديات على المنطقة الأثرية بالهرم، لإعادة الوجه الحضاري للمنطقة مرة أخري.

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال البحث الجنائي عن ضبط 5 هاربين من تنفيذ أحكام قضائية – 2 خيال – 44 حالة إشتباه –4 تسول– 58 الإجمالى، وفي مجال مجهود إدارة شرطة المرافق تم ضبط 75 كرسى – 4 برويطه – 4 شمسية – 200 لوح خشب – 2 ثلاجة عرض – 110 عرق خشب – خلاطه – 80 سيخ حديد – عربة يد – مدرج فاكهه – 8 ميزان – 2 فاترينة كبده – 490 الإجمالي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.