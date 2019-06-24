مصر | زوج أهالي المنطقة بأوراق مزورة.. سقوط المأذون النصاب في الجيزة

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كشفت تحريات اللواء ضياء فاروق مدير إدارة مكافحة الأموال العامة بقطاع أمن الجيزة مفادها قيام عبداللطيف.ع.أ.ح، 58 سنة، مقيم بدائرة قسم شرطة الجيزة، كان يعمل مأزون وتم عزله من منصبه لإرتكابه مخالفات مالية بعدم توريد الرسوم المالية لمحكمة الأُسرة وتم سحب دفاتر الزواج والطلاق منه وتعيين مأزون أخر بذات الناحية إلا أنه قام بالنصب والإحتيال على المواطنين وإيهامهم بأنه ما زال يمارس نشاطه بمكتبه وإعطاء المترددين عليه وثائق وطلاق مزوره غير مقيده بقلم الحفظ بمحكمة الأُسرة والحصول على الرسوم المالية منهم لنفسه.

وبالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة وجه بسرعة ضبط المتحري عنه، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه بالمكتب المشار إليه وبتفتيش المكتب عثر على 3 دفتر وثائق زواج خاليه البيانات تحمل بصمة خاتم شعار الدولة المقلد المنسوب صوره لوزارة العدل، 2 دفتر وثائق عقد طلاق خالية البيانات تحمل بصمه خاتم شعار الدوله المقلد المنسوب صدورة لوزارة العدل، دفتر نموزج رقم 6 محكمة الأُسرة 2300 جنيه متحصلات نشاطه الأثم.

وأثناء القبض عليه تبين تواجد كل من محمد.م.ا، 39 سنة، نهى.ك.ع. ه، 36 سنة، اللذان قررا أن المتهم عقد قرانهم بتاريخ 7-12-2018 وإعطائهم وثائق زواج بالإستعلام عنها بمحكمة الأُسرة تبين عدم وجود تسجيل لعقد الزواج الخاص بهما وأن وثائق الزواج مزورة ومنسوب صدوره لنيابة الجمالية لشئون الأُسرة، وبمواجهة المتهم إعترف بارتكاب الواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

