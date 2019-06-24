مصر | خلال 24 ساعة.. تحرير أكثر من 3 آلاف مخالفة مرورية بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال 24 ساعة.. تحرير أكثر من 3 آلاف مخالفة مرورية بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية، لمديرية الأمن، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، بالمحاور، الطرق الرئيسية، المواقف العشوائية، وبنطاق المحافظة، والطرق الصحراوية والزراعية.

وأسفرت جهود تلك الحملة عن تحرير (1358) مخالفة انتظار خاطئ، (450 ) متنوع، ضبط مخالفات تجاوز السرعة المقررة بالرادار، ( 40 ) حملة مطالع ومنازل الكباري "مواقف عشوائية"، ضبط مخالفات الصلاحية الفنية للسيارة، ( 1433 ) نـمــوذج 125، ( 28 ) عدم استخدام حزام الأمان، ( 23 ) حملة السرفيس، ( 26 ) زجاج فاميه، ( 22 ) ملصقات ومتعلقات، ( 81 ) التصالح الفوري، وبلغ الإجمالي 3461 مخالفة مرورية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة بإخطار مدير أمن الجيزة، لتباشر الجهات المختصة التحقيقات.