مصر | أمن الجيزة يواصل حملاته لإزالة الإشغالات بالطالبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمن الجيزة يواصل حملاته لإزالة الإشغالات بالطالبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة، بتكثيف الحملات الأمنية لضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة، والمشتبه بهم والهاربين من تنفيذ أحكام قضائية بشارع عثمان محرم دائرة قسم شرطة الطالبية.

وأسفرت جهود الحملة اليوم التي أشرف عليها اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء محمد الألفي نائب مدير المباحث، واللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، في مجال المرافق عن ضبط 2031 كرسى متنوع – 7 تروسيكل – 32 إسطوانة غاز – 238 ترابيزة – 85 إستاند – 15 ثلاجه – 82 طقطوقة – 19 عربة يد – 38 ميزان – 23 كرتونة مياة – 35 شمسية – 5 كنبة – 12 جنط سيارة – 55 محضر إشغال – 7 فرش لبيع الخردوات والنظارات – 180 لوح خشب – 47 تروللى – 7 قرار غلق وتشميع -7 سيخ حديد – 4 بنك خشب – 4 كوريك – 160 عرق خشب – 2 خلاط + ونش – 142 قلب شيشة – 23 لفتة إعلان – سماعة صب – 7 مرتبة – 7 تابلوه – 4 تراك قماش – 3 عربة كارو – سيارة ربع نقل – 4غرزه شاى 2 عربه فول -50 محضرتنظيم -4 خزان مياه - 2 باب حديد – 10 كرتونة سراميك – 7 برويطة – 7 ماليكان – 2 وجاء فحم – 4081 الإجمالى.

ولاقت الحملة استحسان وارتياح كافة الفئات من المواطنين وطالبو باستمرارها مؤكدين تحياتهم وتقديرهم لجهاز الشرطة والجهود المبذولة.

وجاري الدفع بحملات مكبرة للتصدي لكافة صور الخروج عن القانون والشرعية مع التنسيق مع الجهات المعنية

وبالعرض على اللواء دكتور مصطفي شحاتة مدير أمن الجيزة، وجه بتحرر المحضر اللازم حيال كل واقعة والعرض على النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.