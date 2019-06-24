مصر | كلبشة 104 سيارة ورفع 30 طن قمامة بقطاع أكتوبر

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تواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملاتها لإزالة الإشغالات وضبط المخالفات المرورية وضبط الخارجين عن القانون والمشتبه بهم بقطاع أكتوبر بالتنسيق مع شرطة المرافق، وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ومأموري وضباط الأقسام، والإدارة العامة لمرور الجيزة.

وأشرف على الحملة اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء محمد عبدالتواب واللواء محمد الألفي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، والعميد عاصم أبو الخير رئيس قطاع أكتوبر.

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال المرافق عن ضبط 6 لوح خشب- 2 استاند -2 كرسي – 2 عربة يد – 4 شمسية – 30 طن قمامة -46 الإجمالي، وفي مجال المرور تم ضبط 47 سحب متنوع – 104 كلبش – 20 سرفيس -40 نموذج 125 -7 تصالح فوري – قضية مخدرات – الإجمالي 229 قضية مخالفة.

وبالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاته مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.