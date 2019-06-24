مصر | خلال حملات تموينية.. ضبط 77 قضية مخالفة بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال حملات تموينية.. ضبط 77 قضية مخالفة بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملة لضبط المخالفات التموينية بالمديرية، وذلك لضبط الأسواق.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط(77) قضية تموينية تنوعت ما بين ضبط 12 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، 13 إدارة منشأة بدون ترخيص، 7 انتاج خبز ناقص الوزن، 15 عدم الإعلان عن الأسعار، 6 خبز غير مطابق للمواصفات، 5 عدم وجود قائمة بيانات 2 غش تجاري، 6 غلق في مواعيد العمل، 11 بيع بأزيد من السعر الرسمي.

وبالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاته مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.