شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الاثنين.. الأخبار المتوقعة 24 يونيو 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنطلق بالعاصمة الروسية موسكو المشاورات المصرية- الروسية في إطار صيغة (2+2) بين وزيريّ دفاع وخارجية البلدين، ومن المنتظر أن يعقد الوزير شكري جلسة مباحثات ثنائية مع نظيره الروسي سيرجي لافروف تتناول سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين في شتي المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات إضافية مشددة على إيران بهدف منع طهران من الحصول على أسلحة نووية.

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يعقد مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال، جلسة عامة، للتصويت النهائي على مشاريع القوانين الخاصة بالموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2019-2020، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة.

تنظم جامعتا الإسكندرية ومطروح بالتنسيق مع مديرية الصحة بمطروح، قافلة تنموية متكاملة بالمستشفى العسكري ببراني ومستشفى النجيلة المركزي تحت رعاية اللواء مجدى الغرابلى محافظ الإقليم وقائد المنطقة الغربية العسكرية، تشمل العديد من التخصصات الطبية كالرمد والباطنة وطب الأطفال والجلدية والنساء والتوليد والجراحة والتمريض للكشف على أهالي المدينة.

يصل الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز إلى القاهرة لحضور مباراة منتخب بلاده لكرة القدم ضد نظيره المالي ضمن مباريات المجموعة الخامسة في بطولة كأس أمم أفريقيا مصر 2019 في مدينة السويس.

يعقد بيت العائلة المصرية، ورشًا تدريبية لتدريب المدربين بعنوان «تقوية الترابط الأسري من خلال دور الأب»، وسوف تعقد الورش لمدة ثلاثة أيام بالقاهرة، بمشاركة 40 واعظًا من الأزهر الشريف و40 قسيسًا من مختلف الطوائف المسيحية في مصر، وعدد من علماء الدين الإسلامي ورجال الدين المسيحي.