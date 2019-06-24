شكرا لقرائتكم خبر عن ميريام فارس تجدد اعتذارها للشعب المصري: «صنعت نجوميتي في مصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

جددت المطربة اللبنانية ميريام فارس اعتذارها للشعب المصري بعد تصريحها الأخير حول صعوبة تنظيم حفلاتها في القاهرة لارتفاع كلفتها، مؤكدة أنها صنعت نجوميتها من مصر.

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قالت في مقطع فيديو قبل صعودها على مسرح موازين في المغرب، الاثنين: «أشكر الفنان هاني شاكر لأنه فهم كلامي اللبناني ولم يسيء الظن، وأشكره على تفهّم سرعة كلامي».

أضافت: «في ناس فهمت كلامي، وناس حاولت تصطاد في الميه العكرة وكبت كل حقدها فيا. كلكم عارفين محبتي لمصر، وأقول في كل مقابلاتي إني انطلقت من لبنان ونجوميتي أخدتها من مصر».

تابعت: «أجدد شكري لمصر ولنقابة الموسيقيين لأنهم أنصفوني ولأنهم فهموا كلامي اللبناني السريع، وبعتذر إذا أي حد فهمني غلط، فعلًا بحبكم من كل قلبي».