شكرا لقرائتكم خبر عن ميريام فارس تجدد اعتذارها للشعب المصري: «صنعت نجوميتي في مصر» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
جددت المطربة اللبنانية ميريام فارس اعتذارها للشعب المصري بعد تصريحها الأخير حول صعوبة تنظيم حفلاتها في القاهرة لارتفاع كلفتها، مؤكدة أنها صنعت نجوميتها من مصر.
قالت في مقطع فيديو قبل صعودها على مسرح موازين في المغرب، الاثنين: «أشكر الفنان هاني شاكر لأنه فهم كلامي اللبناني ولم يسيء الظن، وأشكره على تفهّم سرعة كلامي».
أضافت: «في ناس فهمت كلامي، وناس حاولت تصطاد في الميه العكرة وكبت كل حقدها فيا. كلكم عارفين محبتي لمصر، وأقول في كل مقابلاتي إني انطلقت من لبنان ونجوميتي أخدتها من مصر».
تابعت: «أجدد شكري لمصر ولنقابة الموسيقيين لأنهم أنصفوني ولأنهم فهموا كلامي اللبناني السريع، وبعتذر إذا أي حد فهمني غلط، فعلًا بحبكم من كل قلبي».
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