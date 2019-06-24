خاص| الثروة السمكية: "حلول ذكية" جديدة للحد من نفوق الأسماك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور خالد السيد رئيس هيئة الثروة السمكية بوزارة الزراعة، إن الهيئة تتعاون مع دولة الدنمارك، لاستخدام تطبيق ذكي يمكّن من رصد عدد الأسماك ونسبة الملوحة في كل حوض تربية.

وأضاف السيد لـ"الخليج 365"، أن الهيئة ستبدأ في استخدام تطبيق ذكي، يرسل إشعارات على الهاتف الخاص بصاحب المزرعة السمكية، ليحذره من ارتفاع مفاجئ في درجات الحرارة أو نقص الأكسجين أو الأمونيا، بالإضافة إلى حجم المياه وعمقها، لافتًا إلى أن التطبيق يعمل على الحد من أثار التغيرات المناخية، ونفوق الأسماك.

وأشار إلى أن الهيئة بصدد تنفيذ الفكرة بالفعل في إحدى مزارع الهيئة، لضمان فعاليته.

واستقبلت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، الأسبوع الماضي، ممثلين كبرى الشركات الدنماركية في مجال تكنولوجيا الاستزراع السمكي وتصنيع الأسماك، ورئيس القسم التجاري بالسفارة الدانماركية في مصر، لدراسة أوجه التعاون والاستفادة من خبرتهم في مجال تكنولوجيا الاستزراع السمكي والتصنيع.​