ملف الباعة الجائلين والمساجد الأثرية المهملة.. أبرز ما حدث بالبرلمان الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

استكمل مجلس النواب في جلساته، أمس الأحد، مناقشة الموازنة العامة، بحضور وزيري المالية والتخطيط، رفيما شهدت اللجان مناقشات لعدد من القضايا أبرزها مناقشة المساجد المهملة، والتعامل مع الأسواق العشوائية، وضم الباعة الجائلين تحت مظلة رسمية للدولة. ​

- بعد تأخر 4 ساعات.. بدء الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة تقرير الموازنة العامة

افتتح الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، بعد تأخر استمر قرابة 4 ساعات، حيث كان مقررًا لها أن تبدأ في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا أمس الأحد، إلا أن اجتماع اللجنة العامة للمجلس، تسبب في تأخيرها.

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- رئيس النواب: مصر لن تتقدم إلا بالصناعة.. ومحافظات الصعيد الأكثر فقرًا

شدد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، على أن مصر لن تتقدم إلا بالاهتمام بالصناعة.

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- "عبدالعال" يسأل الحكومة عن مصير القروض التنموية

وجّه الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، سؤالًا للحكومة حول مصير القرض المخصص لعمل عدد من المشروعات التنموية بمحافظات الصعيد الثلاث قنا والأقصر وسوهاج.

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- رئيس "النواب" يوقع مذكرة تفاهم مع صربيا للتعاون في المجال البرلماني

وقع رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، مع رئيسة الجمعية الوطنية الصربية (البرلمان)، مايا جويكوفيتش، مذكرة تفاهم للتعاون بين مجلس النواب والجمعية الوطنية الصربية في المجال البرلماني.

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- وزير المالية: تحول الدعم لنقدي يخضع لدراسة شديدة من قبل الحكومة

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن تحويل الدعم من "عيني" إلى "نقدي" يخضع لدراسة شديدة من الحكومة وفقًا للظروف والمتغيرات الخاصة بها.

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وزير المالية يطلب حذف كلمة من المضبطة.. و"عبدالعال": "الحكومة حساسة"

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علق الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، على مطلب وزير المالية بحذف كلمة "أكذوبة" من المضبطة، قائلاً: "هذا خطاب المعارضة ويجب أن يكون الوزير جلده سميك.. أمال ستكون معارضة إزاى حتقولك بعد إذنك لو سمحت".

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- وزيرة التخطيط: الحكومة تُجري إصلاحًا هيكليًا حقيقيًا لا يعتمد على المسكنات

قالت وزيرة التخطيط، إن الحكومة تُجري إصلاحًا هيكليًا حقيقيًا لا يعتمد على المسكنات، مؤكدة وجود تحسن نسبي في هيكل التشغيل نتيجة لنمو قطاعات حيوية مثل الاتصالات وتكنولوجيا، إلى جانب قطاع الصناعة.

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- برلماني منتقدًا الموازنة العامة: "فيها مليار و143 مليون جنيه للدلع"

تساءل النائب معتز النجار، عضو مجلس النواب، عما تضمنته الموازنة العامة من بند متعلق بالنشر والإعلام يتضمن مليار و143 مليون جنيه، بمختلف الجهات التابعة لها قائلًا: "المليار و143 مليون دول للدلع مش لحاجة تانية".

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- وزيرة السياحة توضح في خطاب للبرلمان سبب عدم حضورها اجتماعات اللجان

قدمت وزيرة السياحة، أسباب عدم قدرتها على المشاركة في اجتماع لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب والذي تزامن مع مشاركتها في اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس موزمبيق فيليب نيوسي.

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- "صحة النواب" توافق على إنشاء هيئة الدواء المصرية

واصلت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد العماري، خلال اجتماعها أمس الأحد، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التنظيم المؤسسي لجهات الدواء والمستلزمات والمستحضرات والأجهزة الطبية، بحضور الدكتور تامر عصام، نائب وزير الصحة لشئون الدواء.

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- "محلية النواب" تفتح ملف الأسواق العشوائية

استعرضت لجنة المحليات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، خلال انعقادها أمس الأحد، دورها في ملف القمامة والمخلفات، عقب فتح ملف الباعة الجائلين والأسواق العشوائية.

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