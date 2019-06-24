بقضية رشوة.. الجنايات تصدر حكمها على مسئول بحي الموسكي اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الإثنين، الحكم على مسئول بحي الموسكي بتهمة تقاضي الرشوة من أحد ملاك المحلات بالمنطقة، للتغاضي عن مخالفات البناء.

تنعقد الجلسة برئاسة المستشار على الهواري وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد فخري الشلقامي.

كان المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الاول لنيابة أمن الدولة العليا قد امر بإحالة مسؤول بحي الموسكى إلى محكمة الجنايات لقيامه بالحصول على رشوة مالية من مالك محل للإخلال بمهام وظيفته والتغاضي عن تحرير مخالفات بناء

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كشفت التحقيقات التي باشرتها نيابة امن الدولة بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا عن قيام مسؤول بإدارة المتابعة الميدانية بحي الموسكي "44 سنة"، في الفترة من 1 الى 17أكتوبرالماضى بصفته موظف عمومي طلب وأخذ من صاحب محل للملابس مبلغ 20 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل التغاضي عن تحرير مخالفات بناء للمحل المملوك له.

توصلت التحقيقات إلى أن صاحب محل الملابس أثناء قيامه بإجراء بعض التعديلات به فوجئ بالمتهم" المختص بالمرور، بالأماكن الموكلة له لتدوين وتصوير المخالفات " يطلب منه مبلغ 20 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل الاخلال بواجبات وظيفته وهي عدم تحرير محاضر مخالفات لعملية التجديد والاحلال التي يقوم بها.

وتوصلت تحريات المباحث أيضًا، إلى صحة الواقعة، وباستصدار إذن من النيابة العامة بتسجيل ومراقبة المحادثات الهاتفية واللقاءات، تم ضبط المتهم وبتفتيشه عثر بحوزته على مبلغ الرشوة.