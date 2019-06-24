أخبار مصر | مدير الترميم بالمتحف المصري: اتخاذ كافة الضمانات لنقل المومياوات لتكون نسبة المخاطر صفر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدير الترميم بالمتحف المصري: اتخاذ كافة الضمانات لنقل المومياوات لتكون نسبة المخاطر صفر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور مؤمن عثمان مدير عام الترميم في المتحف المصري بالتحرير، إن لهم عدة توصيات أثناء نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة.

وأوضح عثمان في تصريحات لبوابة الخليج 365، أن التوصيات هي أولًا أن يكون الطريق الذي ستسير عليه عربات النقل ممهدًا تمامًا، والسرعات لا تزيد عن 30 كيلو متر في الساعة، وإن قلت لـ 20 أو 19 كيلو مترًا في الساعة فسيكون أفضل، مع وجود أجهزة ماصة للاهتزازات وأجهزة داخل الصندوق لقياس أي اهتزازات.

وأشار إلى أنه تم اتخاذ كل الضمانات والاحتياطات لتكون نسبة المخاطر صفر، وإذا ما تم استشعار نسبة خطر ولو 1%‎ بسبب النقل أو الحركة فستوقف عملية النقل.

وأضاف أن المومياوات الخالية من اللفائف الكتانية هي التي ستكون الأكثر صعوبة ولكل مومياء تقرير حالة لاتخاذ كل الإحتياطات لضمان عدم حدوث أي أضرار وتقليل المخاطر بالإسعافات الأولية.

يذكر أن وزارة الآثار كانت قد أعلنت عن بدء عملية نقل المومياوات الملكية من مقر عرضها بمتحف التحرير إلى مكان عرضها الدائم في المتحف القومي للحضارة، وهي العملية التي ستتم خلال الأشهر القادمة.

والمتحف المصري في التحرير هو أحد أكبر وأشهر المتاحف العالمية، ويقع في قلب العاصمة المصرية "القاهرة" بالجهة الشمالية لميدان التحرير.

يعود تاريخ إنشائه إلى عام 1835 وكان موقعه حينها في حديقة الأزبكية، وكان يضم عددًا كبيرًا من الآثار المتنوعة، ثم نقل بمحتوياته إلى قاعة العرض الثانية بقلعة صلاح الدين، حتى فكر عالم المصريات الفرنسي أوجوست مارييت الذي كان يعمل بمتحف اللوفر في افتتاح متحفًا يعرض فيه مجموعة من الآثار على شاطئ النيل عند بولاق.

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وعندما تعرضت هذه الآثار لخطر الفيضان تم نقلها إلى ملحق خاص بقصر الخديوي إسماعيل بالجيزة، ثم جاء عالم المصريات جاستون ماسبيرو وافتتح عام 1902 في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني مبنى المتحف الجديد في موقعه الحالي في قلب القاهرة.

يعتبر المتحف المصري من أوائل المتاحف في العالم التي أسست لتكون متحف عام على عكس المتاحف التي سبقته، ويضم المتحف أكثر من 150 ألف قطعة أثرية أهمها المجموعات الأثرية التي عثر عليها في مقابر الملوك والحاشية الملكية للأسرة الوسطى في دهشور عام 1894، ويضم المتحف الآن أعظم مجموعة أثرية في العالم تعبر عن جميع مراحل التاريخ المصري القديم.

بدأت قصة المتحف عندما أبدى القناصل الأجانب المعتمدون في مصر إعجابهم بالفن المصري القديم، وعملوا على جمع الآثار المصرية، وإرسالها إلى المدن الأوروبية الرئيسية، وبذلك بدأت تزدهر تجارة الآثار المصرية التي أصبحت بعد ذلك موضة أوروبية.

وكانت الهدايا من تلك القطع النادرة خلال القرن التاسع عشر منتشرة بين الطبقة الأرستقراطية، وكانت التوابيت من بين أهم القطع الأكثر طلبًا.

لم يفهم المصريون في بداية الأمر الدوافع التي جعلت الأوروبيين يهتمون بالأحجار الموجودة في أراضيهم، فيما كان الدافع الأهم وراء تنقيب المصريين عن الآثار في المعابد والمقابر هي الشائعات التي كانت تروج إلى أن ببعض هذه المناطق كنوزًا خفية.

وضع تصميم المتحف المعماري الفرنسي مارسيل دورنون عام 1897 ليقام بالمنقطة الشمالية لميدان التحرير «الإسماعيلية سابقًا» على امتداد ثكنات الجيش البريطاني بالقاهرة عند قصر النيل، واحتفل بوضع حجر الأساس في 1 أبريل 1897 في حضور الخديوي عباس حلمي الثاني ورئيس مجلس النظار «الوزراء» وكل أعضاء وزارته، وتم الانتهاء من المشروع علي يد الألماني هرمان جرابو.

في نوفمبر 1903 عينت مصلحة الآثار المهندس المعماري الإيطالي إليساندرو بارازنتي الذي تسلم مفاتيح المتحف منذ التاسع من مارس 1902 ونقل المجموعات الأثرية من قصر الخديوي إسماعيل بالجيزة إلى المتحف الجديد وهي العملية التي استُخدم خلالها خمسة آلاف عربة خشبية، أما الآثار الضخمة فقد تم نقلها على قطارين سيرًا ذهابًا وعودة نحو تسع عشرة مرة بين الجيزة وقصر النيل.

وقد حملت الشحنة الأولى نحو ثمانية وأربعين تابوتًا حجريًا، تزن ما يزيد على ألف طن إجمالًا. إلا أن عملية النقل قد شابتها الفوضى بعض الوقت. وتم الانتهاء من عمليات النقل في 13 يوليو 1902، كما تم نقل ضريح مارييت إلى حديقة المتحف، تلبيةً لوصيته التي عبر فيها عن رغبته في أن يستقر جثمانه بحديقة المتحف مع الآثار التي قضى وقتا طويلًا في تجميعها خلال حياته.