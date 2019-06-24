شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تدين «بأشد العبارات» استهداف مطار أبها السعودي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات حادث استهداف ميليشيا الحوثي في اليمن موقف سيارات في مطار أبها السعودي باستخدام طائرة مسيرة، ما أسفر عن وفاة شخص وإصابة 7 آخرين.

أكدت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، الاثنين، «وقوف مصر حكومةً وشعبا إلى جانب حكومة وشعب السعودية في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن واستقرار المملكة ضد مثل تلك المحاولات اليائسة للنيل منها».