شكرا لقرائتكم خبر عن هاني شاكر عن أزمة ميريام فارس: «لازم يكون عندنا قدر من التسامح» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، إنه تلقى مكالمة هاتفية من المطربة اللبنانية ميريام فارس، اعتذرت فيه عن سوء فهم تصريحاتها بشأن ارتفاع أجرها على الحفلات المقامة في مصر.

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أضاف لبرنامج «مساء دي إم سي»، مساء الأحد: «أرى أن الموضوع أخذ أكبر من حجمه، هي كلمتني وتكاد تكون منهارة على تفسير كلامها بهذا الشكل، وأكدت أنها لا تقبل أي إهانة للمصريين، ولا تستطيع التعالي عليهم».

تابع: «هي كانت بتشرح لماذا لا تستطيع إحياء أكثر من حفلتين في مصر أسبوعيًا مؤخرًا، ووضحت أن الموضوع فني، مش لأن أجرها غالي على مصر، وبعتتلي اعتذار وقبلته، ووعدتني هتعتذر رسميًا في فيديو، ولازم يكون عندنا قدر من التسامح».