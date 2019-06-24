محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:
صرحت نيابة غرب القاهرة، بتشريح جثة موظف وزوجته عثر على جثتيهما اليوم الأحد، لبيان أسباب مقتلهما وملابسات الحادث، وأمرت بدفنهما.
وكشفت مناظرة النيابة عن تعرض المجني عليهما لـ7 طعنات في أنحاء متفرقة من جسديهما أدت للوفاة.
وعثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأحد، على جثتين لرجل وزوجته، على المعاش، داخل شقتهما في منطقة الزيتون.
كان قسم شرطة الزيتون، برئاسة العميد حسام عبدالعزيز، رئيس مباحث قطاع شمال القاهرة، تلقى بلاغًا من أحد الأهالي بالعثور على جثة سيدة وزوجها داخل شقتهما وبها عدة طعنات متفرقة في أنحاء جسدهما.
وتوجهت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين صحة الواقعة، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها للوقوف على ملابسات الحادث، لمعرفة سبب الوفاة.
كانت هذه تفاصيل خبر مناظرة النيابة لجثتي موظف وزوجته بالزيتون: تلقيا 7 طعنات في أنحاء متفرقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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