النيابة تطلب التحريات في العثور على جثة شخص متحللة داخل مسكنه بالتجمع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الأحد، بسرعة إجراء تحريات الأجهزة الأمنية في واقعة العثور على جثة شخص متحللة داخل مسكنه بالتجمع الأول، لبيان أسباب الحادث.

كما أمرت النيابة بانتداب الطب الشرعي، لمعرفة عما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.

كان قسم شرطة التجمع الأول تلقى بلاغا من أحد الأهالي بوجود رائحة كريهة بإحدى الشقق السكنية دائرة القسم، وبالفحص تبين العثور جثة وفي حالة تحلل، ورجحت التحريات الأولية عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.