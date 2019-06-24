حضر للسياحة فخانه سائقه الخاص.. كواليس سرقة دبلوماسي عربي في أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

انتظر موعد إجازته للسفر إلى القاهرة في رحلة ترفيهية اعتاد عليها، إذ يعمد خلال تلك الفترة على زيارة بعض المعالم السياحية والاستمتاع بشواطئ المحروسة الخلابة، إلا أن الخطة المُعدة سلفا تبدلت أحداثها نتيجة تدخل عنصر بشري.

حضر الملحق الثقافي لسفارة السعودية بدولة تشاد إلى القاهرة في رحلة سياحية، استقر به الحال في شقة سكنية بالحي المتميز الكائن بمدينة السادس من أكتوبر، واتفق مع سائق خاص لتوصيله إلى الأمنك التي سيزورها وقضاء طلباتها خلال فترة إقامته بالبلاد.

في ظروف غامضة، اكتشف الملحق الثقافي السعودي سرقة مبلغ مالي من شقته، فقرر التوجه إلى قسم شرطة أول أكتوبر وتحرير محضر بالواقعة، ولدى سؤاله من قبل جهات التحقيق عن اشتباهه في أحد فجاءت إجابته بالنفي.

Advertisements

شكل العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث قطاع أكتوبر فريق بحث بمشاركة الرائد إسلام المهداوي رئيس المباحث ومعاونيه الرائد محمد الصعيدي والنقيب أحمد البطران؛ لفحص خط سير المبلغ ومراجعة الكاميرات القريبة من العقار سكنه فضلا عن مراجعة تعاملاته منذ وصوله القاهرة.

جهود البحث والتحري توصلت إلى تورط السائق الخاص بالملحق الثقافي في ارتكاب الواقعة، وأنه استغل ثقة الضحية فيه، واستولى على 60 ورقة من عملة اليورو فئة الواحدة 200 جنيه بقيمة 300 ألف جنيه مصري.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة تمكن الرائد إسلام المهداوي من ضبط المتهم في أحد الأكمنة المعدة له، وأقر بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وأرشد عن المبلغ.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء محمد عبد التواب نائب مدير مباحث الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.