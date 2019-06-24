محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمد الصاوي: عثرت أجهزة الأمن بالقاهرة على جثة رجل متحللة داخل شقته التجمع الأول. وقال مصدر أمني إن التحريات الأولية أشارت إلى أن سبب الوفاة "غيبوبة سكر"، الذي يعاني منه المتوفى. Advertisements تلقى اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة إخطارا من الرائد تامر عبدالشافي رئيس مباحث قسم شرطة التجمع الأول مفاده تلقيه بلاغا من أحد الأهالي بوجود رائحة كريهة بإحدى الشقق السكنية دائرة القسم. بالفحص تبين العثور جثة وفى حالة تحلل ورجحت التحريات الأولية عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة. وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ‌العثور على جثة داخل شقة بالتجمع الأول.. ومصدر: غيبوبة سكر سبب الوفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.