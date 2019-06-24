تخصيص جائزة للقضاء على "ختان الإناث" اعتبارًا من 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ نور العمروسي:

أعلنت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة والدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، عن تخصيص جائزة "ماري أسعد وعزيزة حسين للقضاء على ختان الإناث" والتي أقرتها اللجنه اعتبارا من 2020.

وبحسب بيان اليوم، تهدف الجائزة إلى إحياء وتخليد إرث الرائدات والرواد الأوائل في مجال القضاء على ختان الإناث، وتشجيع الإنجازات المتميزة للشخصيات العامة، والإحتفاء بجهود المؤسسات والمنظمات المجتمعيه في القضاء علي ختان الإناث، و زيادة الوعي بالقضيه وتشجيع فاعلين جدد.

وتتاح الجائزة، أمام الأشخاص والجهات من غير العاملين (المتفرغين) مباشرة في القضية، والمهتمة والمهمومة بها، ولها بصمات في القضاء على ختان الإناث، وتحتوي الجائزة على 3 جوائز لكل منها سماتها وشروطها، على أن يشترط على كل الجوائز ألا يقل العمل في القضية عن 5 سنوات، وأن يكون للعمل مساهمات جليلة متميزة أو ابتكارات أو إضافات ذات تأثير مجتمعي أو فكري.

جدير بالذكر، أن اختيار القامتين الراحلتين "عزيزة حسين وماري أسعد" لتحمل الجائزة أسمائهم جاء بإعتبار أن كل منهن قد شقت الطريق للقضاء على هذه الجريمة التي تمثل واحدة من أصعب ممارسات العنف ضد المرأة وكرامتها الإنسانيهً، وتركا كل منهما أجيالا من الرائدات والرواد تعمل جائزة اللجنة الوطنيه للقضاء على ختان الإناث وإكتشافهم وتقديرهم.