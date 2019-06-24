مايا مرسي تهنئ المرأة الإماراتية لتمثيلها في المجلس الوطني الاتحادي بنسبة 50%

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ نور العمروسي:

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، بخالص التهنئة القلبية إلى المرأة الإماراتية بمناسبة إصدار الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة قرارا، برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%، ودخوله حيز التنفيذ بالتزامن مع الفصل التشريعي المقبل للمجلس.

وأعربت الدكتورة مايا، في بيان اليوم، عن سعادتها بالقرار الذي يؤكد الدعم الذي تتلقاه المرأة الإماراتية من القيادة السياسية المؤمنة بأهمية دورها والداعمة لإمكانياتها وقدراتها، والحريصة على إعطائها الفرصة للإسهام بفاعلية في تعزيز مسيرة التنمية السياسية التي تشهدها الدولة، مشيرة أن دولة الإمارات خطت خطوات متميزة خلال الفترة الماضية نحو تمكين المرأة وإعطائها المزيد من المكتسبات التي تدعم مشاركتها في الحياة العامة.

جدير بالذكر، أن القرار يأتي في إطار الاستعدادات لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي المزمع إجراؤها في أكتوبر المقبل، وقد شمل التعديلات على بعض أحكام قرار المجلس الأعلى للإتحاد رقم 4 لسنة 2006 في شأن تحديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي "وتعديلاته"، والذي قضى برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%.