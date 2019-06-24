"أمم أفريقيا" تنعش الحركة السياحية وإشغالات الفنادق 90%

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:

أنعشت بطولة الأمم الأفريقية، في نسختها الحالية بمصر، بمشاركة 24 فريقًا للمرة الأولى منذ انطلاقها، الحركة السياحية ورفعت من نسب الإشغالات بفنادق "القاهرة والإسكندرية والسويس والإسماعيلية" والتي يقام فيها مباريات البطولة.

ومع وصول المنتخبات المشاركة وأفواج المشجعين، استعدت الفنادق والمقاصد السياحية لاستقبالهم مما زاد من نسب الحركة السياحية، كون البطولة تعتبر أولى الخطوات نحو تنشيط السياحة الأفريقية.

وأعلنت شركة الصوت والضوء، استعداد مناطقها الخمس، لاستقبال المنتخبات المشاركة في البطولة لحضور العروض مجانا في "الهرم ـ أبوسمبل ـ الكرنك ـ فيلة ـ ادفو" برعاية وزارة قطاع الأعمال والشركة القابضة للسياحة والفنادق.

ودعا سامح سعد، رئيس الصوت والضوء، الوفود الرسمية والفرق المشاركة بالبطولة، لحضور عروض الصوت والضوء بكل اللغات مجانا في مناطق الخمس، ومنح الجماهير الأفريقية لجميع الفرق خصم خاص لتكون التذاكر بسعر تذكرة المصريين 65 جنيها بدلا من 250 جنيها، وذلك بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة.

ويعتبر عام 2019 هو بداية قوية لفتح سوق سياحي أفريقي بمصر، بالتزامن مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي والاستعداد لتنظيم بطولة أمم أفريقيا وبدء فعاليات أسوان عاصمة للشباب الأفريقي في هذا العام.

وقال عمرو عطية، رئيس شركة مصر للفنادق، إن نسب الإشغالات بفندق الريتزكارلتون بالقاهرة، تبلغ 90%، ويأتي الخليجيين في المرتبة الأولى يليهم الأوربيون والأمريكان والوفود الأفريقية التي تؤازر منتخبات بلادهم في البطولة، ثم المصريين.

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ونوه عطية في تصريحات لمصراوي، إلى أن الفندق استقبل رؤساء الوفود المشاركة في البطولة، مع العلم أن الإشغالات الأكثر ارتفاعا تراها في فنادق 3 و 4 نجوم ذات السعر المناسب للجماهير الأفريقية ذات المستوى المناسب لهم.

وارتفعت إيرادات مصر من السياحة إلى 4.5 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2018-2019 مقابل 3.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري.

وقال أنطوان غزال، رئيس غرفة شركات السياحة بالإسكندرية والساحل الشمالي، إن الإشغالات بعروس البحر المتوسط تصل لـ90% بالتزامن مع البطولة الأفريقية وموسم الصيف، ويمثل المصريين أكثر حضورا في المدينة، بجانب الجاليات الأفريقية التي تلعب في الإسكندرية.

وأوضح غزال في تصريحات خاصة، أن الحركة السياحية بدأت في العودة إلى مرسى مطروح والساحل الشمالي من الجنسيات الإيطالية على طيران "شارتر" بمعدل 8 طائرات أسبوعيا وترتفع من وقت لآخر، مشيرا إلى أن السياحة العربية لها دور كبير في الإسكندرية خلال الفترة الحالية، بالإضافة إلى السياحة الداخلية، التي ساندت الفنادق خلال أزمة حظر السفر إلى مصر.

وتستضيف الإسكندرية مباريات المجموعة الثانية من بطولة كأس الأمم الافريقية خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو 2019، والتى تضم كل من نيجيريا، بروندي، غينيا، مدغشقر، على ملعب استاد الاسكندرية الرياضي.

وأشاد عنان الجلالي رئيس مجموعة هلنان للفنادق العالمية، بعرض افتتاح بطولة الأمم الأفريقية بمصر، كون البطولة ترفع من اسم مصر كثيرا وكل العالم يتابعها، موضحا أن منتخبي نيجيريا وتنزانيا يقيمان في أحد فنادق هلنان بالقاهرة، وتمثل الوفود الأفريقية التابعة لهذين المنتخبين نسب إشغالات مرتفعة بالفندق بجانب الزيارات الأخرى لذويهم وعائلاتهم المرافقين لهم لمؤازرتهم في البطولة.

وأوضج الجلالي في تصريحات خاصة، أن هناك قيادات رسمية في الدولة تقوم بزيارتهم ومتابعتهم وتوفير كافة الاحتياجات لهم، وهم يمثلون إشغالا مرتفعا بالفندق، لافتا إلى أن فندق هلنان أحد الفنادق المصرية المخصصة لاستقبال المنتخبات والوفود المشاركة في البطولة.