أخبار مصر | الأرصاد تحذر من طقس الإثنين.. بداية موجة حارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأرصاد تحذر من طقس الإثنين.. بداية موجة حارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشهد البلاد اليوم الاثنين، ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار علي الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة جنوبًا نهارًا لطيف ليلًا.

وتوقع خبراء الأرصاد أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد.

وأوضحت أن الرياح أغلبها شمالية شرقية تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط علي خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.