أخبار مصر | بيان عاجل للخارجية بشأن استهداف مطار أبها السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيان عاجل للخارجية بشأن استهداف مطار أبها السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم ٢٣ يونيو الجاري، حادث استهداف ميليشيا الحوثي في اليمن لموقف سيارات بمطار أبها السعودي باستخدام طائرة مُسيرة، مما أسفر عن وفاة شخص وإصابة سبعة آخرين.

وأكد البيان على وقوف مصر حكومةً وشعباً إلى جانب حكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن واستقرار المملكة ضد مثل تلك المحاولات اليائسة للنيل منها.