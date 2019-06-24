أخبار مصر | سامي العسالة يؤدي خطبة الجمعة المقبلة بمسجد التلفزيون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سامي العسالة يؤدي خطبة الجمعة المقبلة بمسجد التلفزيون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يؤدي الدكتور سامي العسالة أحد علماء وزارة الأوقاف خطبة يوم الجمعة المقبلة في مسجد التلفزيون، والتي تذيعها إذاعة الشباب والرياضة أيضًا، ويدور موضوع خطبة الجمعة بعنوان" موضوع خطبة الجمعة القادمة من مظاهر العظمة في الشريعة الإسلامية السماحة والتيسير ”.

وكانت قد أعلنت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة المقبلة بعنوان : "من مظاهر العظمة في الشريعة الإسلامية السماحة والتيسير".

وأكدت وزارة الأوقاف أن السماحة خُلق أصيل في ديننا وفي ثقافتنا وفي تكويننا وفطرتنا، وجيناتنا الوراثية، ويؤكدها كتاب ربنا (عزوجل) والسنة النبوية الشريفة.

وأشارت الأوقاف إلى أن تحديد المصطلحات وبيان مفهومها بمنتهى الدقة أمر في غاية الأهمية؛ إذ ينبغي أن تكون التعريفات جامعة مانعة كاشفة دفعًا للوهم والالتباس، فتحت مسمى الالتزام والأحوط والاحتياط فتحت أبواب التشدد التي ساقت وجرفت الكثيرين في طريق التطرف.