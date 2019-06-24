أخبار مصر | مركز الأزهر للفتوى: يجب على اللاعب أن يحافظ على سلوكياته داخل الملعب وخارجه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مركز الأزهر للفتوى: يجب على اللاعب أن يحافظ على سلوكياته داخل الملعب وخارجه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلق مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية حملة توعوية على السوشيال ميديا تحت شعار "أخلاقك عنوانك" يوجه من خلالها رسائل توعوية للاعبي ومشجعي كرة القدم، بمناسبة انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وقال المركز عبر صفحته على الفيسبوك: الأخلاق مقوم أساسي من أهم مقومات أي عمل ناجح في أي مجال، وهي مكون رئيس من مكونات الشخصية الإنسانية، فلا تكتمل إنسانية إنسان ولا يتم دينه إلا بالالتزام بالأخلاق الحميدة.

وأضاف: ينبغي على اللاعب أن يحافظ على سلوكياته داخل الملعب وخارجه؛ فإنه محط أنظار المشجعين، والانحراف السلوكي له داخل الملعب أو خارجه ينعكس سلبًا على مشجعيه ويؤثر فيهم.

وتابع: إكرام الضيف واجب، وهو خُلُقٌ إسلاميٌّ رفيعٌ، فأكرِمْ ضيوفَ مصر من مشجعي الدول الأخرى بالتسامح ولين القول والفعل.