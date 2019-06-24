أخبار مصر | نقابة المهندسين المصرية تفوز برئاسة مجموعة شمال إفريقيا باتحاد المنظمات الهندسية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقابة المهندسين المصرية تفوز برئاسة مجموعة شمال إفريقيا باتحاد المنظمات الهندسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فازت نقابة المهندسين المصرية، اليوم الأحد، بمنصب رئيس مجموعة شمال إفريقيا، ونائب رئيس اتحاد المنظمات الهندسية الإفريقية، جاء ذلك خلال انعقاد اجتماع الاتحاد اليوم بتونس.

وقد صرح المهندس مؤمن شفيق آمين صندوق النقابة، ومقرر لجنة الإعلام، أن مجموعة دول شمال أفريقيا بالاتحاد تضم كلا من "مصر، ليبيا، السودان، تونس، الجزائر، المغرب"، موضحا أن إتحاد المهندسين الأفارقة مقسم لخمس مناطق منها منطقة شمال أفريقيا التي فازت مصر برئاستها اليوم.

ولفت شفيق أن نشاط نقابة المهندسين في أفريقيا خلال الأشهر القليلة الماضية لفت أنظار الجميع، حيث تم توقيع عدة بروتوكولات مع عدة دول أفريقيا منها أوغندا ورواندا وتنزانيا، وقامت النقابة فعليا بتدريب أعداد من المهندسين الافارقة، مؤكدا أن مجلس النقابة الحالي برئاسة المهندس هاني ضاحي يعمل بكل جد علي هذا الملف الهام.