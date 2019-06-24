أخبار مصر | غدًا.. "بيت العائلة" يعقد ورش تدريبية للوعاظ والقساوسة حول تقوية الترابط الأسري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدًا.. "بيت العائلة" يعقد ورش تدريبية للوعاظ والقساوسة حول تقوية الترابط الأسري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد بيت العائلة المصرية غدًا الاثنين ورش تدريبية لتدريب المدربين بعنوان «تقوية الترابط الأسري من خلال دور الأب»، وذلك لمدة ثلاثة أيام من 24 إلى 26 يونيو، بالقاهرة، بمشاركة 40 واعظًا من الأزهر الشريف و40 قسيسًا من مختلف الطوائف المسيحية في مصر، وعدد من رجال الدين المسلمين والمسيحيين.

ويهدف بيت العائلة المصرية، الذي تم إنشاؤه في أكتوبر 2011 بمبادرة من فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إلى الحفاظ على النسيج الوطني للأمة المصرية والتصدي لكل محاولات بث الفرقة بين أبناء الوطن من خلال العمل على ترسيخ قيم المواطنة والتسامح والتعايش المشترك بين أبناء الوطن في الداخل والخارج.