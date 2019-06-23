شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تنفيذ المرحلة الأولى لـ«حياة كريمة» في 75 قرية خلال يوليو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ وزارة التضامن، في يوليو المقبل، تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في 75 قرية في 11 محافظة، من إجمالى 277 قرية أكثر احتياجاً تشملها المبادرة، تتراوح فيها نسبة الفقر بين 70 و90%.

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وقال محمد هاشم، المدير التنفيذى للمبادرة، إن معظم قرى المرحلة الأولى تنتمى لمحافظات الصعيد، حيث سيتم العمل في 18 قرية في محافظة أسيوط، و16 في سوهاج، و7 في قنا، و3 في الأقصر و6 في أسوان، و3 في المنيا، و7 في الوادى الجديد، 5 في مرسى مطروح، و8 في البحيرة، وقرية واحدة في كل من القليوبية والدقهلية.

وأضاف هاشم لـ«المصرى اليوم» أن التكلفة المبدئية للمرحلة الأولى تتجاوز مليارا و176 مليون جنيه، ويصل عدد الجمعيات الأهلية المشاركة في المبادرة لـ19 جمعية، حيث تم توزيع القرى على الجمعيات كل حسب تخصصها، وجار الانتهاء من وضع اللمسات النهائية في المرحلة التحضيرية منها خرائط الفقر والاحتياجات والفجوات التي تعانى منها القرى، حيث سيتم تقسيم العمل على الجمعيات حسب تخصصاتها واستخدام أساليب أقل بيروقراطية لتسريع الإنجاز.

وأوضح هاشم أن المبادرة تهتم برفع مستوى البنية التحتية للمنازل والمرافق والجانب الصحى لمواطنى القرى والمدارس، بجانب ترميم وتأهيل مبانى الوحدات الصحية والبيطرية والاجتماعية، ومراكز الشباب لرفع مستوى الخدمة وتحسين البيئة بالتشجير وجمع القمامة وترقيم المنازل، بالإضافة لتوفير فرص عمل كثيرة لمواطنى هذه القرى. وتم تشكيل اللجنة التنفيذية للمبادرة في مايو الماضى، بمشاركة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، ونائبتها لشؤون الحماية الاجتماعية، حيث تعقد اللجنة جلسات عمل مستمرة مع الجمعيات الشريكة، حيث تم الاتفاق على الخطوط العريضة في العمل، وصدر قرار من الوزيرة بتشكيل اللجنة التنسيقية للمبادرة.