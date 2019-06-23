شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع لتطوير «المدرسة النووية» في مطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى، أمس، اجتماع مجلس إدارة مدرسة الضبعة الفنية التكنولوجية للعلوم النووية، في ديوان عام الوزارة، بحضور الدكتور سمير النيلى، وكيل الوزارة، والدكتور محمد موسى عمارة، رئيس قطاع التعليم الفنى، وهاشم جامع، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفنى، والمهندسة انتصار على جمعة، مدير الإدارة العامة للتعليم الصناعى، ونبيل نجيب، مدير عام التعليم الفنى، ومحمد راتب، مدير إدارة الضبعة التعليمية، وممثلى وزارتى الكهرباء، والإنتاج الحربى، ومسؤولى التعليم الصناعى، وأعضاء المجلس.

تناول الاجتماع سبل تطوير المنظومة التربوية في المدرسة، واستمرار تفعيل التدريبات العملية للطلاب، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من المعامل العلمية والتكنولوجية التي أعدتها الدولة وفق أحدث النظم لمسايرة الهدف من إنشاء المدرسة الفريدة من نوعها في الشرق الأوسط، في سبيل تخريج جيل واعٍ متطور. تطرق الاجتماع للضوابط التي وضعتها الوزارة لاختيار أعضاء هيئة تدريس المدرسة النووية وضرورة تفعيلها وفق قواعد مهنية متطورة، مع توافر الكفاءة الوظيفية والسمات الأخلاقية لضمان تحقيق هيئة التدريس الجديدة للتطور النوعى المنشود للمنظومة التعليمية بذلك الصرح التعليمى المتميز. تناول الاجتماع مناقشة اللمسات النهائية لقواعد وشروط التحاق الطلاب من كافة محافظات الجمهورية بالمدرسة النووية والخطة الزمنية الخاصة بالاختبارات.