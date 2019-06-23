شكرا لقرائتكم خبر عن «شعراوى» يعاقب 188 قيادة في المحليات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أمس، نقل وتحويل 33 من قيادات الإدارة المحلية إلى وظائف غير قيادية، وأحال 6 إلى المحاكمة التأديبية، وتوقيع جزاءات اللوم والتنبيه والخصم من راتب 14 قيادة أخرى، كما أحال 113 من العاملين في الإدارات الهندسية والشؤون المالية والمخازن والمراكز التكنولوجية والإشغالات والإزالات في عدد من المحافظات، بالإضافة لـ22 موظفاً من العاملين في ديوان محافظة الإسكندرية للتحقيق والمحاكمة التأديبية، بناء على تقارير قطاع التفتيش والرقابة ومتابعة الأداء بالوزارة، وبعد جولات مفاجئة على عدة محافظات من بينها القليوبية والغربية والشرقية وبنى سويف والإسكندرية والدقهلية.

وشدد شعراوى على أنه لا تهاون مع أية مخالفات، وأن الوزارة مستمرة في مواجهة أي فساد أو تقصير بكافة أشكاله وصوره وفى أي مكان، مشيراً إلى وجود تعاون وتنسيق مستمر بين الوزارة وكافة الأجهزة الرقابية المعنية، كما يتم بصورة مستمرة تقييم أداء القيادات المحلية.