شكرا لقرائتكم خبر عن «زكي» و«شكري» يشاركان في اجتماعات (2+2) في روسيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

غادر الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وسامح شكرى، وزير الخارجية، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة، القاهرة، أمس، متوجهين إلى جمهورية روسيا الاتحادية في زيارة رسمية لحضور اجتماعات (2 + 2) بين الجانبين المصرى والروسى، بهدف بحث أوجه تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في العديد من المجالات.

ومن المقرر أن يحضر «زكى» المنتدى الدولى العسكرى والفنى (الجيش- 2019) كما تشهد الزيارة إجراء عدة مباحثات مع كبار المسؤولين بوزارة الدفاع الروسية لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء علاقات الشراكة والتعاون العسكرى بين القوات المسلحة في البلدين.