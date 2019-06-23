شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس موزمبيق يزور معبدي الأقصر والكرنك في ختام جولته لمصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار رئيس موزمبيق فيليبى جاسينتو نيوسى، معبدى الأقصر والكرنك، أمس، في ختام جولته في مصر، التي التقى خلالها بالرئيس عبدالفتاح السيسى، وحضر افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم.

وشددت الأجهزة الأمنية في مدينة الأقصر من إجراءاتها، وأجرى اللواء طارق علام، مدير الأمن، برفقة عدد من القيادات الأمنية وضباط شرطة السياحة والآثار، جولة تفقدية لمتابعة الحالة الأمنية والتمركزات في محيط المناطق والمزارات السياحية، أثناء زيارة الرئيس الموزمبيقى.

وأعرب «جاسينتو نيوسى»، عن سعادته بزيارة الأقصر «عاصمة السياحة العالمية»، والتى تحتوى على ثلثى الحضارة الإنسانية في العالم، مبديا إعجابه بالمزارات السياحية والأثرية، وعظمة المصريين وبراعتهم في تشييد هذه الحضارة الممتدة لآلاف السنين.

وأكد محمد عثمان، عضو لجنة التسويق السياحى، أن زيارة رؤساء الدول وكبار المسؤولين للأقصر رسالة طمأنة للعالم بأن مصر بصفة عامة والأقصر خاصة «بلد الأمن والأمان»، ما يساهم بشكل كبير في زيادة التدفقات السياحية.

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كان رئيس موزمبيق أجرى جولة تفقدية للمركز القومى لبحوث المياه، أمس الأول، يرافقه كل من الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى، والدكتور علاء عبدالحليم مرزوق محافظ القليوبية، لاستعراض ما توصل إليه المعهد في تكنولوجيا المياه والصرف، بالإضافة إلى بحث سبل التعاون بين البلدين في ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى.

واستهل الرئيس الموزمبيقى ومرافقوه الجولة بتفقد المعامل المركزية للرصد البيئى والتى تقوم بإجراء جميع التحاليل الخاصة برصد الملوثات في المياه والتربة والنباتات والأسماك والتى تعد أول معامل في الشرق الأوسط تحصل على شهادة الجودة في التحاليل البيئية من المنظمة الكندية لمعامل التحاليل البيئية (CAEAL).

وأكد وزير الرى، خلال كلمته التي ألقاها أمام رئيس موزمبيق: «المركز مؤسسة فريدة تقوم بإجراء وتطوير كل من البحوث النظرية والتطبيقية في مجال إدارة المياه في مصر ولديه علماء ذات قدرات خاصة مواكبة للتقدم العلمى والتكنولوجى الهائل في السنوات الأخيرة ويهدف إلى دراسة الأسس والقواعد، وإجراء البحوث والدراسات اللازمة لوضع سياسات طويلة المدى في مجال توفير وتنمية مصادر المياه العذبة والمحافظة عليها من التلوث للوفاء باحتياجات البلاد».

وتابع: «يتفرع من المركز 12 معهدا للبحوث، والوزارة لديها خطة محكمة لمتابعة كمية المياه والمناسيب بالإضافة إلى أنه تم إنشاء مركز للإنذار المبكر للفيضانات يخدم أكثر من 8 دول إفريقية وهو متخصص بالتنبؤ بالفيضانات والأمطار وغيرها من الأمور الأخرى».

واستعرض الوزير سبل إدارة المياه وفرص تحويل التحديات التي تواجهها الدول الإفريقية.