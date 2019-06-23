شكرا لقرائتكم خبر عن مجند يُعيد 93 ألف جنيه لشخص بمترو «العتبة» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعاد مجند بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، أمس، حقيبة بداخلها 93 ألف جنيه لمالكها، عقب العثور عليها بمحطة العتبة الجديدة لمترو الأنفاق.
وتلقى قسم شرطة خامس المترو بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، إخطارًا من الخدمة الأمنية المعينة بمحطة «العتبة» لمترو الأنفاق، بأنه أثناء قيام أحد أفراد قوة تأمين محطة المترو «مجند» بملاحظة الحالة، عثر على حقيبة يد ملقاة على أحد المقاعد وبداخلها مبلغ مالى تبين أن قدره 93 ألف جنيه.
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